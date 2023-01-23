『Finger Alert フィンガーアラート (外側カバーのみ 1800mm， 透明)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 15分に出品され04月04日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドアストッパー、ドアロック（ベビー用）

【商品名】

Finger Alert フィンガーアラート (外側カバーのみ 1800mm， 透明)



【商品説明】

・[対象] 0ヶ月 ～ 大人

・[本体長さ]1800mm

・[素材] PVC、PP

・[製造国] オランダ王国

・ドアの厚みは5cmまで使用可能です。

・外側用1本

・開閉可能角度：110



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。