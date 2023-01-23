『Finger Alert フィンガーアラート (外側カバーのみ 1800mm， 透明)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 15分に出品され04月04日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ドアストッパー、ドアロック（ベビー用）
【商品名】
Finger Alert フィンガーアラート (外側カバーのみ 1800mm， 透明)
【商品説明】
・[対象] 0ヶ月 ～ 大人
・[本体長さ]1800mm
・[素材] PVC、PP
・[製造国] オランダ王国
・ドアの厚みは5cmまで使用可能です。
・外側用1本
・開閉可能角度：110
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7699円
918 入札履歴
終了
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