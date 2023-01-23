『エスエスケイ SSK ハンターマックス バットケース付キ 少年軟式金属製バット (HMNJ0116-90 95)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 34分に出品され04月11日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SSK ハンターマックス



打球部『バンピーコア』が進化し、

打球初速がさらにアップ。少年用登場！





少年軟式金属製バット

素材

超々ジュラルミン（G170）

カラー/サイズ

(90)ブラック/78cm590g

(95)シルバー/80cm605g

生産国

日本

仕様

カーリングヘッド/SB研磨/NEWバンピーコア

バットケース付

グリップテープ：GTPU13BR