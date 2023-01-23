『アコースティックギター Aryari 初心者セット 38インチ ギター アコギ 学生 子供 大人 初級 初心者 入門 練習 ギター フォーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 45分に出品され03月30日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ギター、ベース、ドラム教本曲集

【商品名】

Aryari アコースティックギター 初心者セット 38インチ ギター アコギ 学生 子供 大人 初級 初心者 入門 練習 ギター フォーク

Aryari



【商品説明】

・【チューニングについて】初めてのチューニングには直ぐに狂うのは珍しいことではありませんが、新しいギターと弦が慣れるためにはチューニングの繰り返しには何回もすることが必要があり、しばらく弾いてみると音程が合うようになります。ギターは精度の高いギア式ペグを搭載し，より精度高く調整でき、チューニングもより安定で狂いにくいです。さらに使いやすいチューナーも付属しており、初めてギターを手にした初心者でも簡単にチューニングできます。

・【バスウッド材】Aryariギターは最高級のバスウッドで作られています。 厳選された木材を長期間自然乾燥させ



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 99.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。