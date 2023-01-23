『レンズアクセサリー Haoge LF-Z48MS レンズカラー交換用フット、Nikon Z 800mm f/6.3 VR S、Z 600mm f4 TC VR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 38分に出品され03月15日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
三脚、一脚アクセサリー
【商品名】
Haoge LF-Z48MS レンズカラー交換用フット、Nikon Z 800mm f/6.3 VR S、Z 600mm f4 TC VR
Haoge
【商品説明】
・Manfrotto (マンフロット) 対応のダブテールが特徴で、レンズをManfrotto (フルイドヘッド)に取り付けることができます。
・互換性:Nikon Z 800mm f/6.3 VR S、Z 600mm f / 4 TC VR Sレンズ。
・対応機種:Manfrotto:MVA500AH、MVA500A、500AH、501HDV、502AH、503HDV、504HD、509HD、701HDV、577、MH054M0-Q5、MH055M0-Q5、MH055M8-Q5。
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 9.91 cm
奥行 : 15.75 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7699円
984 入札履歴
終了
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