『ビクター 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング搭載 HA-A30T-W ホワイト Victor【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 23時 08分に出品され03月14日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビクター 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング搭載 HA-A30T-W ホワイト Victor