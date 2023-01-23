『【全品P5倍 12/8】 ベビーサークル ベビーゲート ドア付き ゲート サークル ペットゲート セーフティゲート 安全ゲート ペット 赤ちゃん 子ども キッズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 16時 34分に出品され03月15日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【送料について】

無料

(沖縄・離島：お見積もり)



【配送について】

商品の配送は全て宅配便(1人)での玄関渡しとなります。

集合住宅の場合はエントランス渡しになります。



【保証】

3ヶ月間保証



【カラー】

ダークブラウン、ナチュラル、ホワイト



【サイズ】

外寸：約 幅165×奥行き165×高さ56.5cm

内寸：約 幅161×奥行き161×高さ56.5cm



【材質】

サークルパネル：パイン材（ラッカー塗装）

ジョイントパーツ：ポリプロピレン樹脂



【注意事項】

・モニターにより実際の色と異なる場合がございます

・デザインや仕様は予告なく変更する場合がございます



ベビーサークル ベビーゲート ドア付き ゲート サークル ペットゲート セーフティゲート 安全ゲート ペット 赤ちゃん 子ども キッズ モダンデコ