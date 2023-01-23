『チェリカ 本革ショルダーバッグ SMALLER ONE キャメル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 25分に出品され03月30日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

チェリカ 本革ショルダーバッグ SMALLER ONE キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， 手持ち

・ソール素材または裏地: コットンツイル

・タテ16cmxヨコ25cmxマチ7.5cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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