『チェリカ 本革ショルダーバッグ SMALLER ONE キャメル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 25分に出品され03月30日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チェリカ 本革ショルダーバッグ SMALLER ONE キャメル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能， 手持ち
・ソール素材または裏地: コットンツイル
・タテ16cmxヨコ25cmxマチ7.5cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・収納可能サイズ: B5サイズ以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
¥ 7697
アウトドアプロダクツ リュック 2層デイパックM セパレート収納 グリーン
¥ 7697
スラッシャー リュック 30L (スケボーキャリーストラップ) THR-161 / Backpack Box A4収納 BKBK_ブラック・
¥ 7695
カリマー デイパック ハイキング リュックサック VT day pack F Multi(マルチ)
¥ 7695
AOSLE リュックメンズ ビジネスリュック バックパック リュックサック大容量 bag 17インチ PC スーツケースに装着可能 USB
¥ 7694
プリンス バックパック WM263 カーキ (178)
¥ 7694
リュック carhartt KICKFLIPBACKPACK
¥ 7693
桐生織ジャガードリュック LU-10000 カバン バッグ カジュアル 婦人ショルダ- 代引不可
¥ 7693
お中元 2023 雑貨 おしゃれ ギフト 送料無料 エース ビジネスリュック(ブラック)(10601-01＋445) / 内祝い お返し プレゼント ギフトセット おしゃれ 人気
¥ 7693
お中元 2023 雑貨 おしゃれ ギフト 送料無料 フェイラー ティップトップフォレスト バッグ(ペールパープル)(ＴIPF-210078＃800) / 内祝い お返し プレゼント
¥ 7693
お中元 2023 雑貨 おしゃれ ギフト 送料無料 フェイラー ティップトップフォレスト バッグ(シルバーグレー)(ＴIPF-210078＃100) / 内祝い お返し プレゼント
¥ 7693
ショルダーバッグ メンズ 小さい 日本製 豊岡製 こだわり職人の馬革 薄マチ 全2色 紳士 シニア ブラック ブラウン トラベルバッグ fri p14062
¥ 7692
ビアンキ ボディバッグ ショルダー 3WAY メンズ B5 大容量 大きめ 男性 タブレット ネイビー
¥ 7690
ドムドム リュックサック バンジーコードリュックサック17L DM009 25 ベージュ(25)
¥ 7690
シフレ ビジネスバッグ ESC5126-M エスケープ メンズ ブラック
¥ 7690
BRELIOUS ビジネスバッグ アンティーク調 日本製 薄マチ 小さめ ブリーフケース A4 No:26673 キャメル
¥ 7689
アウトドアプロダクツ リュック サイドライン 大容量 27L PC収納 A4収納 グリーン(ライトグリーン)
¥ 7689
コールマン シールド25(ヘザーブラック)
¥ 7689
落札価格7699円
160 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！