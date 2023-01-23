『ユーパワー アートフレーム/モダン・コンテンポラリー マルチカラー サイズ:W39×H39cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 00分に出品され03月28日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X00GN522WK



【商品説明】

・サイズ:W39×H39cm



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。