『リンテックコマース ペット壁保護シート はがせる弱粘着タイプ 半透明 46cm×1m 10枚セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 09時 04分に出品され03月21日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リンテックコマース ペット壁保護シート はがせる弱粘着タイプ 半透明 46cm×1m 10枚セット
【商品説明】
・主材:ポリエステル、粘着剤(アクリル系)
・幅:約46cm
・耐熱温度:約80度
・貼れない面:プリント合板、センイ壁、モルタル、砂壁、コンクリート、土壁、古い壁紙をはがした面
・貼れる面:ビニール壁紙、ベニヤ板
【サイズ】
高さ : 12.90 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 48.10 cm
重量 : 1.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7699円
112 入札履歴
終了
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