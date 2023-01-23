『ラキュー (LaQ) ダイナソーワールド ディノキングダム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 03時 53分に出品され03月18日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,698円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラキュー (LaQ) ダイナソーワールド ディノキングダム



【商品説明】

・(C)YOSHIRITSU CO.，LTD.

・パッケージ重量: 0.96 kg

・主な製造国 :日本

・対象年齢 :7才以上



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。