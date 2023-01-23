『ジェラート ピケ ベア総柄おむつシート PBGG205632 レディース BEG【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 18時 05分に出品され05月07日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,698円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ ベア総柄おむつシート PBGG205632 レディース BEG
【商品説明】
・※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください
・留め具の種類: 該当なし
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7698円
279 入札履歴
終了
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