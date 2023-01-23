『ジェラート ピケ ベア総柄おむつシート PBGG205632 レディース BEG【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 18時 05分に出品され05月07日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,698円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ ベア総柄おむつシート PBGG205632 レディース BEG



【商品説明】

・※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。