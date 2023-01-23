『(本体セット) エスプリーナ シャンプー ＆ トリートメント 美BIO パフュームシャンプー ビネガー パフュームトリートメント (500ml 1個 500ml 1個)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 14時 48分に出品され03月22日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ヴィブリアン エスプリーナ 美BIO ミセラーヘッドスパ パフュームシャンプー ＜500ml＞



・エスプリーナ トリートメント 本体 美BIO エイジングケア リッチ ビネガー パフュームトリートメント





【内容量】

シャンプー：500ml（ 本体 ）

トリートメント：500ml（ 本体 ）





【生産国】

韓国





【発売元】

株式会社瑞原

0120-916-915