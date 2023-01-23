『ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ブラック SBH24 B【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 12時 27分に出品され04月02日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ブラック SBH24 B
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 15.30 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7697円
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終了
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