Riwbox (リブボックス) Bluetoothヘッドフォン XBT-80 折りたたみ式ステレオワイヤレスBluetoothヘッドホン オ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Riwbox (リブボックス) Bluetoothヘッドフォン XBT-80 折りたたみ式ステレオワイヤレスBluetoothヘッドホン オ



【商品説明】

・Riwbox Bluetooth ヘッドホン XBT-80 は、オフィスワーカーや学生、ティーンエイジャー、女の子に関わらず、あらゆる人のためのモダンな都市のライフスタイルに



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