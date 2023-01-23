『Riwbox (リブボックス) Bluetoothヘッドフォン XBT-80 折りたたみ式ステレオワイヤレスBluetoothヘッドホン オ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 08分に出品され03月12日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Riwbox (リブボックス) Bluetoothヘッドフォン XBT-80 折りたたみ式ステレオワイヤレスBluetoothヘッドホン オ
【商品説明】
・Riwbox Bluetooth ヘッドホン XBT-80 は、オフィスワーカーや学生、ティーンエイジャー、女の子に関わらず、あらゆる人のためのモダンな都市のライフスタイルに
【全商品共通の注意事項】
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落札価格7697円
140 入札履歴
終了
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