『エバニュー(EVERNEW) バー受け(5段) EGB179 長さ13cm×幅5cm×高さ25cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 05時 51分に出品され03月29日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エバニュー(EVERNEW) バー受け(5段) EGB179 長さ13cm×幅5cm×高さ25cm



【商品説明】

・サイズ=長さ13cm×幅5cm×高さ25cm自重=1.2kg/組材質=本体:スチール、キャップ:TPE教育用5段式(5cm間隔)弊社製の走高跳スタンド(直径3.2cm仕様)ならすべて使用可能2ケ組ワンタッチストッパーPAT日本製2組お使いいただくと、50cmの高さを5cm間隔で10段の高さで設定ができます。

CMR-X01BVEKKG2

【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。