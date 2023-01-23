『エバニュー(EVERNEW) バー受け(5段) EGB179 長さ13cm×幅5cm×高さ25cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 05時 51分に出品され03月29日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エバニュー(EVERNEW) バー受け(5段) EGB179 長さ13cm×幅5cm×高さ25cm
【商品説明】
・サイズ=長さ13cm×幅5cm×高さ25cm自重=1.2kg/組材質=本体:スチール、キャップ:TPE教育用5段式(5cm間隔)弊社製の走高跳スタンド(直径3.2cm仕様)ならすべて使用可能2ケ組ワンタッチストッパーPAT日本製2組お使いいただくと、50cmの高さを5cm間隔で10段の高さで設定ができます。
CMR-X01BVEKKG2
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7697円
192 入札履歴
終了
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