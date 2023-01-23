『KST-030RB ラウンドバッグ ブラックブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 31分に出品され03月18日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,696円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KST-030RB ラウンドバッグ ブラックブルー
【商品説明】
・クラブ5～6本可能
・スタンドタイプ
・持ち運びに便利なハンドル、ショルダー付き
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 1.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7696円
582 入札履歴
終了
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