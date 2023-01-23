『KST-030RB ラウンドバッグ ブラックブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 31分に出品され03月18日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,696円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KST-030RB ラウンドバッグ ブラックブルー



【商品説明】

・クラブ5～6本可能

・スタンドタイプ

・持ち運びに便利なハンドル、ショルダー付き



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。