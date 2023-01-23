『JTC スプリングロックツール SST 特殊工具 A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラー サイズ:5/16・3/8・3/16・7【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 14時 19分に出品され04月07日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JTC スプリングロックツール SST 特殊工具 A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラー サイズ:5/16"・3/8"・3/16"・7



【商品説明】

・サイズ:5/16"・3/8"・3/16"・7/8"・1/2"・5/8"・3/4"の10個セット



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ JTC

スプリングロックツール

SST

特殊工具

A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラー

サイズ:5/16・3/8・3/16・7