『2023年最新型(nb) Audio D45 ANC 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリング ノイキャン 外音取込み イヤホ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 13時 19分に出品され03月21日 13時 19分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2023年最新型(nb) Audio D45 ANC 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリング ノイキャン 外音取込み イヤホ



【商品説明】

・より良い音で音楽を楽しみたい方に！



【Bluetoothコーデックに「aptX」が追加】 Androidスマホで再生する場合、より高精細で遅延の少ない音を楽しめます。

・ゲームや動画鑑賞の音ズレが気になる方に！【ゲーミングモード】

ゲームや映画の音と映像のズレを最大約60ミリ秒（0.06秒）抑えることが出来ます。

・外出中でも安全にイヤホンを使いたい方に！ 【外音取り込み機能】

イヤホンを付けたままでも周囲の音が聴き取れます。

・聴きたい曲を周りの音で邪魔されたくない方に！【アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能】

街なかや電車内など、周囲の騒音を打ち



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。