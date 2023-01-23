『双眼鏡 高倍率 双眼望遠鏡 10倍-30倍X50 倍率調整可能 オペラグラス FMC 高精細 ライブ用 野鳥観察用 スポーツ観戦 運動会 ア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 12時 09分に出品され04月21日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
双眼鏡 高倍率 双眼望遠鏡 10倍-30倍X50 倍率調整可能 オペラグラス FMC 高精細 ライブ用 野鳥観察用 スポーツ観戦 運動会 ア
【商品説明】
・【優れた使用感＆使用簡単】人間工学に基づき、金属構造はより安定しています。霧防止のコーティングが付いている O リングによって密封される光学は湿気、塵および残骸が双眼鏡の中で得ることを防ぎます。防水仕様ですが、長時間の豪雨や水に浸かった状態での使用はできません。使用方法：「?目幅を調整-?倍率を選択-?ピントリングを調整-?視度調整リングを回す」。目幅が調整可能なことはもちろん、二つのピントの合わせ方も理解しやすいです。簡単な操作で子どもから老人までがご使用いただけます。スムーズな操作で、対象物を捉えやすくなります。ライブでの瞬間を見逃ません。また、接眼レンズの視度調整リングは、両目の視力差を補正
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 20.90 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7694円
437 入札履歴
終了
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