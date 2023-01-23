『Kenko 双眼鏡 Applause (アプローズ) 6×16 レッド ダハプリズム式 6倍 16口径 薄型 軽量 フルマルチコーティング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 30分に出品され03月26日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 Applause (アプローズ) 6×16 レッド ダハプリズム式 6倍 16口径 薄型 軽量 フルマルチコーティング



【商品説明】

・【スライドで目幅合わせが簡単】目幅合わせは、横にスライドさせるだけで簡単に合わせることができます。

・【スリムで超コンパクト】双眼鏡のデザインでは珍しい角型フラットボディ。厚さ23ｍｍ、重さ118ｇとポケットに収まる薄型軽量モデル。

・【ビジネスシーンにも最適なスリムタイプ】厚さわずか23mm。スーツやワイシャツの胸ポケットに入れておけば講習会や研修などのビジネスシーンにも快適に使えます。軽量で片手でも扱うことができ、メモとりや作業をしながらの観察にも適しています。

・【四角い視界で舞台が見やすい！】人の視界は一般的に横に広く縦に狭いと言われています。双眼鏡は円形の視界が大半ですが、アプローズは人



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。