elago レザーケース AirPods 3用ケース AirPods第3世代対応 天然牛革ケースカバー 真鍮リングホルダー付き ワイヤレス充【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

elago レザーケース AirPods 3用ケース AirPods第3世代対応 天然牛革ケースカバー 真鍮リングホルダー付き ワイヤレス充



【商品説明】

・AirPods3ユーザーへのギフトに最適。 愛する人への誕生日プレゼントやホリデーシーズンの贈り物に最適 ? 特にクリスマスをストックする人たちのクリスマス!

・Airpods3をどこにでも持ち運べます。 エアポッドを閉じるために真鍮製のカラビナが付属しています; バックパック、財布、バッグなどに付けてください。 決して失くしません。

・elagoで知っていて信頼できる品質。 大量生産された他の一般的なケースとは異なり、当社のケースはすべて家内でスクラッチからデザインされています。 コンセプトから完成品まで、製品の作成のすべての側面は自社で行われ、完璧にフィットし、落下から保護し、見た目も素敵です -



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 6.40 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。