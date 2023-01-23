『elago レザーケース AirPods 3用ケース AirPods第3世代対応 天然牛革ケースカバー 真鍮リングホルダー付き ワイヤレス充【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 43分に出品され04月24日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elago レザーケース AirPods 3用ケース AirPods第3世代対応 天然牛革ケースカバー 真鍮リングホルダー付き ワイヤレス充
【商品説明】
・AirPods3ユーザーへのギフトに最適。 愛する人への誕生日プレゼントやホリデーシーズンの贈り物に最適 ? 特にクリスマスをストックする人たちのクリスマス!
・Airpods3をどこにでも持ち運べます。 エアポッドを閉じるために真鍮製のカラビナが付属しています; バックパック、財布、バッグなどに付けてください。 決して失くしません。
・elagoで知っていて信頼できる品質。 大量生産された他の一般的なケースとは異なり、当社のケースはすべて家内でスクラッチからデザインされています。 コンセプトから完成品まで、製品の作成のすべての側面は自社で行われ、完璧にフィットし、落下から保護し、見た目も素敵です -
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 6.40 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン ブルートゥース イヤホン スポーツ イヤホン ランニング イヤホン bluetooth ノ
¥ 7693
Anker Soundcore Space One ワイヤレスヘッドホン ブルー
¥ 7693
Anker Soundcore Space One ワイヤレスヘッドホン ブラック
¥ 7693
OSTRY カナル型イヤホン ダイナミックドライバ シルバー - SILVER KC06A
¥ 7693
Audirect ATOM MINI スマホ PCM 32bit / 768kHz DSD 512 ハイレゾ 超小型 DAC DACアンプ
¥ 7693
MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ
¥ 7693
OneOdio Monitor 60 モニターヘッドホン 密閉型 有線 ヘッドフォン ハイレゾ対応 オーバーイヤーヘッドホン 着脱式 ケーブル 3本付き DJ ヘッドホン Youtube 音
¥ 7692
NUX MIGHTY PLUG MP-2 多機能 ヘッドホンアンプ
¥ 7692
JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがないイヤホン ながら聴き テレワーク
¥ 7692
パイオニア S3wireless ヘッドホン SE-S3BT:Bluetooth/密閉型/ピンク SE-S3BT(P)
¥ 7692
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 7692
ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 7692
ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 7692
ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 7692
maxell Graphene MXH-GD300 シルバーハイレゾ対応MMCXリケーブル対応 カナル型イヤホン
¥ 7691
パナソニック ステレオヘッドホン ホワイト RP-HX350-W
¥ 7691
ヘッドホン ヤマハ YAMAHA ホワイト HPH-150WH
¥ 7690
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-XB400 / 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年
¥ 7690
落札価格7694円
927 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！