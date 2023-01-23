『ネオサイト2ウィークシエルUV シエルグリーン ／ シエルブラウン 4箱 送料無料 ソフトコンタクトレンズ カラコン 2WEEK 度あり【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 16分に出品され03月24日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ネオサイト2ウィーク シエルUVは、ワンデーで評判のナチュラルさと華やかさを両立したレンズデザインはそのままに、より日常使いしやすい着色部外径13.3mmを採用。(ワンデー版13.6mm)。普段サークルレンズをお使いの方にも大変お薦めの製品となっております。
※乱視用商品、一部カラーコンタクトレンズは、メーカー取寄せとなりますので、通常よりお届けまでにお日にちを頂きます。
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day オークル 30枚入 (-2.25 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-10.00 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-10.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-10.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-8.00 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-6.50 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-6.50 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-5.75 度あり) 4個セット 送料無料
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落札価格7694円
650 入札履歴
終了
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