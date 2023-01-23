『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド フェアウェイウッド #3用 Yellow/Kelly/Indigo【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 22時 42分に出品され04月20日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド フェアウェイウッド #3用 Yellow/Kelly/Indigo



【商品説明】

・サイズ:全長14インチ(POMは除く)、POM幅5インチ(横幅)

・原産国:アメリカ

・性別:男性/女性

・素材:ウールヤーン



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。