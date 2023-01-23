『双眼鏡 倍率 10倍 メガネ 型 目幅 調整 可能【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 03時 16分に出品され05月02日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 双眼鏡、オペラグラス

【商品名】

倍率 10倍 メガネ 型 双眼鏡 目幅 調整 可能

絆



【商品説明】

・両目の間距離：58-74mm 調整可能

・倍数：10倍 50-100m

・商品サイズ：約14.5×14.5×3.5ｃｍ 商品重さ：66ｇ

・材質：PC ステンレス

・直径：34mm



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。