『OLYMPUS メタルレンズキャップ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0用 LC-48【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 52分に出品され04月04日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レンズキャップ
【商品名】
OLYMPUS メタルレンズキャップ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0用 LC-48
OM SYSTEM/オリンパス
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・製品概要:ED12mm F2.0用金属製レンズキャップ
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 11.10 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7694円
628 入札履歴
終了
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