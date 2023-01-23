『座れる動物シリーズ アニマルスツール ファブリック キッズスツール 北欧 チェア イス 椅子 玄関 用 おしゃれ 可愛い ベンチ ウシ カバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 06時 57分に出品され03月14日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

座れる動物シリーズ アニマルスツール ファブリック キッズスツール 北欧 チェア イス 椅子 玄関 用 おしゃれ 可愛い ベンチ ウシ カバ



【商品説明】

・サイズ:約幅34×奥行66×高39×座面高37cm ※動物に寄って表示サイズより若干サイズが異なる場合がございます。 予めご了承下さい。

・備 考:組立式（脚部のみ）

・素 材:レザー調ファブリック(フェイクレザー)・合皮(ウシミルクのみ)・ラバーウッド材

・耐荷重:約50kg

・重 量:約3.5kg



【サイズ】

高さ : 35.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。