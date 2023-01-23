『デサントゴルフ ゴルフ ポーチ 三層式 シンプル オープンポケット チャーム付き DQCTJA43 レディース PK00(ピンク)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 11時 32分に出品され04月12日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサントゴルフ ゴルフ ポーチ 三層式 シンプル オープンポケット チャーム付き DQCTJA43 レディース PK00(ピンク)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ19cmxヨコ29cmxマチ13cm

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・持ち手の全長:33cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。