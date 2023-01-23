『デサントゴルフ ゴルフ ポーチ 三層式 シンプル オープンポケット チャーム付き DQCTJA43 レディース PK00(ピンク)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 11時 32分に出品され04月12日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,694円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサントゴルフ ゴルフ ポーチ 三層式 シンプル オープンポケット チャーム付き DQCTJA43 レディース PK00(ピンク)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ19cmxヨコ29cmxマチ13cm
・ポケットの数:6(外側2/内側4)
・持ち手の全長:33cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 15.90 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7694円
3 入札履歴
終了
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