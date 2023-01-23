『MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 02時 25分に出品され03月04日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040



【商品説明】

・コーティング:マゼンタコート

・サイズ:高さ170×幅140×厚さ80mm

・プリズム材質:Bak4

・倍率:8倍

・対物レンズ有効径:40mm

・本体重量:620g

・素材・材質:アルミダイカスト、光学レンズ



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。