ジーエスフード ブラックティー 低甘味 1L 紙パック 12本入【コストコ お買い得】

商品情報

【送料無料／一部地域除く】

【一個あたり 916円（税込）】

紅茶飲料（5倍き釈用） 甘さ控えめタイプ

セイロン産紅茶の色、味、香りを特殊製法により抽出し瓶詰めにしました。

アイスティまたはティーソーダとしてもお楽しみいただけます。



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北海道 1個口あたり 715円（税込）

沖縄県 1個口あたり 2，420円（税込）



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