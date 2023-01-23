猫バッグ ペットキャリーリュック 通気性 犬 リュック 小型犬 猫 キャリーバッグ 折りたたみ マット付き 犬 キャリー リュック大容量【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【底板付き】バッグの底部には取り外しができる底板付き、クッション入りでペットの座り心地を確保し、定期的な清潔も可能です。底板は両面使えるデザインなので、夏の暑い時期や冬の寒い時期などの様々な温度条件に対応できます。

【仕様】本体サイズ：38*26*42cm。本体の重さ：1.54kg。8kg以内の猫に適用することをおすすめします。

【安全】飛び出し防止の安全ベルトも付きで急なペットの飛び出しにも配慮されたデザインになっています。ファスナーは丈夫な材質を採用し、耐久性も優れています。ファスナーは手触りが良くて、ペットを傷つけていません。変形しない：高品質の複合材料を採用し、丈夫な固定ロッドで支えますので、安定感があって形も崩れにくいです。

【折りたたみ式】ペットキャリーバッグは折り畳み式で、使用していないときは、コンパクトに折りたたんで収納することができて便利です。小さく畳んでスペース節約できます。