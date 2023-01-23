『イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 09時 16分に出品され03月10日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーテック わんにゃん浄水器 ペット用 容量1L
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×8.5×24cm
・本体重量:0.54kg
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7693円
54 入札履歴
終了
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