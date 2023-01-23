『エプソン EW-052A インクジェットプリンター複合機 カラリオ 2019年新モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 42分に出品され03月08日 01時 42分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 すっきりコンパクトで、文書がキレイ。

スマホとの接続に対応

機能:コピー/スキャン/プリンター

最大用紙サイズ:A4

インクタイプ:4色(黒顔料・カラー染料)/独立型

給紙:背面給紙、給紙容量【リア(背面)トレイ】A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚

接続方法:無線LAN (Wi-Fi) 対応、USB対応

自動両面印刷:非対応

別売り:USBインターフェイスケーブル

対応OS:Windows XP~ /Mac OS 10.6.8~