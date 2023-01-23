『◇発売日翌日発送予定◇ Kep1er ＜FLY-HIGH＞【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray Disc+ブックレット) HMV特典クリアしおり付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 42分に出品され03月30日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらの商品は新品未開封です
キャンセルは受け付けておりません。
定価より高いプレミア価格にて販売しておりますので、商品・価格等をよくご確認の上、ご注文の際はお間違いの無いようにお願いいたします。
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【HMV限定特典】
・オリジナル・クリアしおり（全9種の内、ランダム1種）
【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray Disc+ブックレット)
・撮りおろし歌詞ブックレット (28P)
・初回Bver. ランダムフォトカード１枚(全9種)
・シリアルナンバー入りチラシ封入
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落札価格7693円
248 入札履歴
終了
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