『◇発売日翌日発送予定◇ Kep1er ＜FLY-HIGH＞【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray Disc+ブックレット) HMV特典クリアしおり付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 42分に出品され03月30日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【HMV限定特典】

・オリジナル・クリアしおり（全9種の内、ランダム1種）



【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray Disc+ブックレット)

・撮りおろし歌詞ブックレット (28P)

・初回Bver. ランダムフォトカード１枚(全9種)

・シリアルナンバー入りチラシ封入

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

KーPOP タグ ◇発売日翌日発送予定◇

Kep1er



＜FLY-HIGH＞【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray

Disc+ブックレット)

HMV特典クリアしおり付き