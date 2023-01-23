『Thundermother Black And Gold (Special Edition) ［CD+Goods］ CD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 12時 27分に出品され03月11日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2022年08月19日/商品ID:5481413/ジャンル:ROCK/POP/フォーマット:CD/構成数:2/レーベル:Soulfood/アーティスト:Thundermother /アーティストカナ:サンダーマザー/タイトル:Black And Gold (Special Edition) ［CD+Goods］/タイトルカナ:ブラック・アンド・ゴールド