『おつかれSummerセット（ 日本酒 720ml 6本 送料込 北海道・沖縄は送料950円）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 42分に出品され03月20日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：おつかれSummerセット
セット内容：
・紀土 純米吟醸 夏ノ疾風 720ml×1本
・石鎚 夏吟 720ml×1本
・寒紅梅 ペンギンラベル 純米吟醸 720ml×1本
・月山 涼夏 純米吟醸 720ml×1本
・美丈夫 夏酒 純米吟醸 720ml×1本
・宮寒梅 純米吟醸 Mr. Summer Time 720ml×1本
保管方法：商品到着後は冷蔵保存推奨
配送方法：常温便（夏季クール便推奨）
※配送箱は使用済ダンボールを再利用します。
化粧箱：なし
ギフト対応（のし包装、ラッピングなど）は承ることができません。
※2個以上のご注文は1個口にまとめさせていただく場合があります。
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送料無料でお届けします。
（北海道・沖縄は1個口につき送料950円）
クール便でのお届けの場合、クール料金
が必要です。
※カート内で自動計算がされない場合、
ご注文後、金額訂正いたします。
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実店舗がありますので、在庫ありの表示の場合でも品切れの場合がございます。
欠品、在庫不足などありましたら、折り返しご連絡させていただきます。
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落札価格7693円
913 入札履歴
終了
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