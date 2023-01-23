おつかれSummerセット（ 日本酒 720ml 6本 送料込 北海道・沖縄は送料950円）【年末の贈り物】

商品情報

品名：おつかれSummerセット

セット内容：

・紀土 純米吟醸 夏ノ疾風 720ml×1本

・石鎚 夏吟 720ml×1本

・寒紅梅 ペンギンラベル 純米吟醸 720ml×1本

・月山 涼夏 純米吟醸 720ml×1本

・美丈夫 夏酒 純米吟醸 720ml×1本

・宮寒梅 純米吟醸 Mr. Summer Time 720ml×1本

保管方法：商品到着後は冷蔵保存推奨

配送方法：常温便（夏季クール便推奨）

※配送箱は使用済ダンボールを再利用します。

化粧箱：なし

ギフト対応（のし包装、ラッピングなど）は承ることができません。

※2個以上のご注文は1個口にまとめさせていただく場合があります。



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