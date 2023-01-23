『240W 電源ユニット適用 HP DC5100 DX6100 DX6120 DC7100 DC7700 350030-001 交換用電源ユニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 34分に出品され03月11日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 電源ユニット

【商品名】

240W 電源ユニット適用 HP DC5100 DX6100 DX6120 DC7100 DC7700 350030-001 交換用電源ユニ



【商品説明】

・cpu給電用インターフェイス:pin

・入力: 100 - 240V

・パワー：240W



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。