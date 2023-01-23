MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ



【商品説明】

・?【快適な装着性と高遮音性能】人間工学に基づいたデザインされ、長時間の使用でも疲れにくい快適な付け心地を実現します。肌触りのよいプロテインイヤーパッドを採用したため、柔軟性と通気性に優れ、密閉度も遮音性も高く、長時間に着用しても、耳への負担がありません。また、イヤーパッドは取り外し可能で、お手入れも簡単です。

・?【片耳モニタリング】イヤーパッドは前後90上下180反転できるモニター構造で、片耳モニタリングを実現します。ヘッドバンドの長さも調整でき、セルフアジャスト機能が付きで、使い心地が良いです。折り畳み式で、収納も持ち運びも便利です。日常使いはもちろん、音楽鑑賞、DJ、楽曲制作、ミックス



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 24.70 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。