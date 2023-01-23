『浴衣 レディース セット 浴衣セット 作り帯 大人 2点セット（浴衣/帯） 白 ピンク 薄黄色 椿 金魚 ラメ 綿 夏 ボヌールセゾン フリー 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 49分に出品され03月29日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [浴衣/ゆかた/仕立て上がり]



bonheur saisons 夏しぐれ 詩 浴衣セット





浴衣詳細

（フリーサイズ）

身丈：約165cm

袖丈：約49cm

裄丈：約68cm

（素材）

表地：綿100%

裏地：なし



帯詳細

（A 半幅帯）

巾：約17cm

長さ：約345cm

（B 作り帯）

胴長さ：約154cm

胴巾：約17.5cm

リボン縦：約29cm

リボン横：約39cm

（素材）

ポリエステル100%











こちらの商品は、浴衣・帯の２点セットです。セット内容の一部変更や、それに伴う値引きは承っておりません。



帯は、体に巻いて後ろで結ぶタイプの半幅帯、または作り帯からお選びいただけます。モデル着用は半幅帯です。



撮影環境により、モデル着用の商品が実際の色よりも明るく見える場合があります。商品の色みは単品で撮影された画像をご参照ください。



涼しさを保つため、生地は適度に薄く透け感があります。

カテゴリ ファッション

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