『浴衣 レディース セット 浴衣セット 作り帯 大人 2点セット（浴衣/帯） 白 ピンク 薄黄色 椿 金魚 ラメ 綿 夏 ボヌールセゾン フリー 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 49分に出品され03月29日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[浴衣/ゆかた/仕立て上がり]
bonheur saisons 夏しぐれ 詩 浴衣セット
浴衣詳細
（フリーサイズ）
身丈：約165cm
袖丈：約49cm
裄丈：約68cm
（素材）
表地：綿100%
裏地：なし
帯詳細
（A 半幅帯）
巾：約17cm
長さ：約345cm
（B 作り帯）
胴長さ：約154cm
胴巾：約17.5cm
リボン縦：約29cm
リボン横：約39cm
（素材）
ポリエステル100%
こちらの商品は、浴衣・帯の２点セットです。セット内容の一部変更や、それに伴う値引きは承っておりません。
帯は、体に巻いて後ろで結ぶタイプの半幅帯、または作り帯からお選びいただけます。モデル着用は半幅帯です。
撮影環境により、モデル着用の商品が実際の色よりも明るく見える場合があります。商品の色みは単品で撮影された画像をご参照ください。
涼しさを保つため、生地は適度に薄く透け感があります。
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落札価格7693円
228 入札履歴
終了
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