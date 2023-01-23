『スポンジゴムシート CR-45° 1000mm×1000mm CR-45°-□1000-10 (3-1894-15)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 09分に出品され03月27日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
<商品詳細参考ページ>外部リンク：https://axel.as-1.co.jp/asone/d/3-1894-15/サイズ（mm）：1000×1000厚み（mm）：10材質：クロロプレンゴム硬度（アスカーC）：45±5見かけ密度（g/cm3）：0.27±0.03引張強さ（kPa）：1700以上伸び（％）：140以上25％圧縮荷重（kPa）：150〜180UL94HF-1事業者向け商品です。
アズワン クリーンスーツ オールインワン 3L 青 シューズ29cm 12110SB (4-405-14)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 3L 青 シューズ25.5cm 12110SB (4-405-08)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 2L 青 シューズ23cm 12110SB (4-404-03)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 2L 青 シューズ22cm 12110SB (4-404-01)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン L 青 シューズ28cm 12110SB (4-403-13)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン L 青 シューズ27.5cm 12110SB (4-403-12)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン L 青 シューズ23.5cm 12110SB (4-403-04)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン M 青 シューズ24.5cm 12110SB (4-402-06)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン M 青 シューズ23.5cm 12110SB (4-402-04)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 4L 白 シューズ25.5cm 12110SW (4-401-08)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 3L 白 シューズ27.5cm 12110SW (4-400-12)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 3L 白 シューズ27cm 12110SW (4-400-11)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 2L 白 シューズ28cm 12110SW (4-399-14)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン 2L 白 シューズ23.5cm 12110SW (4-399-04)
¥ 7680
アズワン クリーンスーツ オールインワン M 白 シューズ25.5cm 12110SW (4-397-08)
¥ 7680
単結晶シリコン P型片面ミラー (3-8033-01)
¥ 7680
アズワン 手持屈折計 Brix0〜32 RAB-32 (3-6580-04)
¥ 7680
柴田科学 大腸菌群試験紙 100枚入 080510-301 (2-8204-01)
¥ 7680
落札価格7692円
970 入札履歴
終了
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