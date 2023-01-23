『スポンジゴムシート CR-45° 1000mm×1000mm CR-45°-□1000-10 (3-1894-15)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 09分に出品され03月27日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 <商品詳細参考ページ>外部リンク：https://axel.as-1.co.jp/asone/d/3-1894-15/サイズ（mm）：1000×1000厚み（mm）：10材質：クロロプレンゴム硬度（アスカーC）：45±5見かけ密度（g/cm3）：0.27±0.03引張強さ（kPa）：1700以上伸び（％）：140以上25％圧縮荷重（kPa）：150〜180UL94HF-1事業者向け商品です。