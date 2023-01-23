『焼酎 泡盛 プレミアム 琉球 泡盛 飲みくらべ 一升瓶 3本組 飲み比べセット 1800ml 3本 プレゼント付 【7560円(税込)以上で送料無料】【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 12時 05分に出品され03月08日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プレゼント付！プレミアム琉球泡盛飲みくらべ一升瓶３本組



種別:泡盛

内容量:1800ｍｌ×3本