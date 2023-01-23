『日本酒 純米吟醸酒 大吟醸酒 吟醸酒 普通酒 下関酒造 贅沢 飲み比べセット 一升瓶 5本組 1800ml 5本 50%オフ 父の日 プレゼント 2023 お中元 ギフト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 04時 59分に出品され03月07日 04時 59分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪５０％オフ≫下関酒造 贅沢飲みくらべ一升瓶５本組



種別:純米吟醸酒・大吟醸酒・吟醸酒・普通酒

内容量:1800ｍｌ×5本