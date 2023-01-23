『日本酒 純米酒 本醸造酒 普通酒 利酒師厳選の燗酒 飲み比べセット 2023 一升瓶 6本組 1800ml 第2弾 【7560円（税込）以上で送料無料】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 12時 34分に出品され04月19日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 利酒師厳選の燗酒 飲みくらべ一升瓶６本組【第２弾】



種別:純米酒・本醸造酒・普通酒

内容量:1800ｍｌ×6本