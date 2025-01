2個セットハンギングプランター セラミック 植木鉢 White メタストア ヤフー店 がお届け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

2個セットハンギングプランター セラミック 植木鉢 Whiteおしゃれなプランターをお部屋の素敵なアクセントにMkono 9 Inch Ceramic Hanging Planter Indoor Outdoor Modern Round Flower Plant Pot White Porcelain Hanging Basket with Polyester Rope Hanger for Herbs Ferns Ivy Crawling Plants, Set of 2【カラー】White【サイズ】全体:66cmポット:幅22.9×高さ10.7cm※おおよそのサイズになりますのでご了承ください【特徴】・ツタ、ハーブ、シダ、多肉植物、花、その他の植物など、素敵な植物を表示するためのシンプルでシックな方法を提供します。植物は含まれていません!!・根が浅い植物に適しています・セラミック製の各ハンギングポットには、ドリル穴が付いています。また、取り外し可能なゴム製プラグが付属しています。・上質な白いセラミック植木鉢とポリエステルロープでできています