CD/AAA/AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot- (5CD(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【Pアップ】【年末の贈り物】

AAA (トリプルエー とりぷるえー)

2020年2月19日 発売



AAAデビュー15周年を記念したオールタイムベスト発売決定!

2005年のデビューシングル「BLOOD on FIRE」から、YouTubeの再生回数が9,000万回を突破した「恋音と雨空」、最新シングル「BAD LOVE」までAAAのシングル表題曲を収録!

AAAから15年分の感謝の気持ちを込めて届ける永久保存盤オールタイムベスト!



CD:1

1.BLOOD on FIRE

2.Friday Party

3.きれいな空

4.DRAGON FIRE

5.ハレルヤ

6.Shalala キボウの歌

7.ハリケーン・リリ、ボストン・マリ

8.ソウルエッジボーイ

9.Let it beat!

10."Q"

11.チューインガム

12.Samurai heart -侍魂-

13.Get チュー!

14.唇からロマンチカ

CD:2

1.SUNSHINE

2.Red Soul

3.MIRAGE

4.BEYOND〜カラダノカナタ

5.MUSIC!!!

6.旅ダチノウタ

7.Break Down

8.Hide-away

9.Heart and Soul

10.逢いたい理由

11.負けない心

