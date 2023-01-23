『ソフトダーツ DYNASTY KATANA(カタナ) Series 黒刀Line 飛翔 2BA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 26分に出品され03月12日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフトダーツ DYNASTY KATANA(カタナ) Series 黒刀Line 飛翔 2BA



【商品説明】

・【セット内容】 Shaft: L-SHAFT Slim Lock、Tip: LIP POINT、Flight: Katana ロゴ入り Dee.flight

・全長: 44.0mm

・最大径: 7.4mm

・素材: タングステン 90%

・重量: 17.5g ※バレル単体



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 18.30 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。