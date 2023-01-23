『ソフトダーツ DYNASTY KATANA(カタナ) Series 黒刀Line 飛翔 2BA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 26分に出品され03月12日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソフトダーツ DYNASTY KATANA(カタナ) Series 黒刀Line 飛翔 2BA
【商品説明】
・【セット内容】 Shaft: L-SHAFT Slim Lock、Tip: LIP POINT、Flight: Katana ロゴ入り Dee.flight
・全長: 44.0mm
・最大径: 7.4mm
・素材: タングステン 90%
・重量: 17.5g ※バレル単体
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 18.30 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7692円
587 入札履歴
終了
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