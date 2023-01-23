『SilverStone 550W 80PLUS GOLD 直出し式 フラットケーブル ATX電源 SST-ET550-G【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 21分に出品され04月09日 02時 21分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SilverStone 550W 80PLUS GOLD 直出し式 フラットケーブル ATX電源 SST-ET550-G



【商品説明】

・80 PLUS Gold仕様による高効率、40動作温度での連続出力

・PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応

・クラスをリードするシングル+12Vレール

・ノイズレベル 最小 18dBA

・保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護

・外形寸法 (W)150 x (H)86 x(D)140mm 重量 1.54 kg

・最小18dBAの低動作音120mmファン