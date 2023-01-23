『ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 女の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8221-973 M インデ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 28分に出品され03月18日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 女の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8221-973 M インデ



【商品説明】

・(Ｓ)容量 ４リットル ／ 3歳 ～ 4歳 頃(目安年齢となります) (Ｓ)Ｗ20×Ｈ25×Ｄ10cm(Ｍ)容量 ８リットル ／ 5歳 ～ 6歳 頃(目安年齢となります) (Ｍ)Ｗ26×Ｈ31×Ｄ13cm

・中国製

・定番の シンプル デザインの ミキハウス ダブルビー リュック です。 遠足 などに適した大きさ、軽さの ミキハウス リュック です。両開きファスナーで開閉・ファスナートップにアウトドア風の引き手つき・前ポケットはマチ付き・本体内側にポケット付き・弾力のある肩ベルトで背負いやすく チェストベルト が付いて、ズレ落ちなくて便利な mikihouse リュッ



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。