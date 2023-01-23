『シャツ ブラウス BACK OPEN FRILL TOPS バックオープン フリルトップス ブラウス ノースリーブ レース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 01時 10分に出品され03月15日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:74817183
ショップ:SLY，スライ
ブランド:SLY，スライ
商品名:BACK OPEN FRILL TOPS バックオープン フリルトップス ブラウス ノースリーブ レース
カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス
ブランド品番:030GSZ30-2900
素材:【表地】［本体］コットン100［刺しゅう糸］コットン100【裏地】コットン100
原産国:中国
カラー:アイボリー，ブラック
サイズ:FREE
企画ID:1544681
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落札価格7692円
390 入札履歴
終了
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