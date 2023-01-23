『水着 大きいサイズ レディース ラッシュガード ボードショーツ付 タンキニ 4点セット 4L/5L/6L/8L/10L ニッセン nissen【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 03時 53分に出品され05月12日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カラー】ブラック×オレンジボーダー/ネイビー×ブルーボーダー
【サイズ】4L/5L/6L/8L/10L
【備考】()内はヌード寸法
【素材】セット内容：ラッシュガード、タンキニ上下、ボードショーツ 品質：トップス、タンキニ上下＝ポリエステル・ポリウレタン、ボトム＝ポリエステル ※バストカップ取外し可 ※柄の出方は写真と異なる場合があります。 ※ブラパットに記載されている記号は水着のサイズ記号ではありません
【原産国】中国製
【メーカー品番】ZZY4322A3737
【コメント】首元までしっかりガードするスタンドカラータイプのラッシュガードに絶妙丈のボードショーツがうれしい フードが邪魔にならず、手の甲までカバーする指穴付きラッシュガードはたくさん泳ぐアクティブ派にもオススメです。太ももが隠れるボードショ
ラスティ タンキニ4テンセット
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落札価格7692円
513 入札履歴
終了
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