『tシャツ Tシャツ 【トレンド！/袖コンシャス】バルーンスリーブ カットソートップス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 00分に出品され03月31日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:74334280

ショップ:INDIVI，インディヴィ

ブランド:INDIVI，インディヴィ

商品名:【トレンド！/袖コンシャス】バルーンスリーブ カットソートップス

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:127-16012-2023-01

素材:表地: 本体 コットン100% 袖 ポリエステル100% 裏地: ポリエステル100%

原産国:中国製

カラー:ブラック，ネイビー，ホワイト系

サイズ:13，15，19，34，38，05

企画ID:1565558

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ tシャツ

Tシャツ

【トレンド！/袖コンシャス】バルーンスリーブ

カットソートップス